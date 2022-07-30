Окслейд-Чемберлен пропустит старт сезона с травмой
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит старт нового сезона из-за серьезной травмы задней поверхности бедра.
Эту травму 28-летний Окслейд-Чемберлен получил пару недель назад в товарищеском матче против "Кристал Пэлас" в Сингапуре.
В преддверии матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп поведал, что отсутствие Алекса продлится еще несколько недель.
"Кувин (Келлехер) пропустит еще две-три недели, а затем он будет в порядке".
"В случае с Окслейдом это займет дольше. Это серьезная травма задней поверхности бедра, и это потребует больше времени. Это задняя поверхность бедра — все мы ненавидим эти слова и эту травму, но это случается время от времени, и как раз с Оксом это случилось", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
30.07.2022 08:00
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Напомните, плз, за сколько мы его ливерным слили? За 30+, вроде? Да, это эпик фэйл)) Отличный игрок на пике формы. Только на этот пик он выходит на пару недель и сразу ломается. А потом лазарет на полгода. Жаль парнишку...
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Талант но травмы
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