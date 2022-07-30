Окслейд-Чемберлен пропустит старт сезона с травмой

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит старт нового сезона из-за серьезной травмы задней поверхности бедра.

Эту травму 28-летний Окслейд-Чемберлен получил пару недель назад в товарищеском матче против "Кристал Пэлас" в Сингапуре.



В преддверии матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп поведал, что отсутствие Алекса продлится еще несколько недель.



"Кувин (Келлехер) пропустит еще две-три недели, а затем он будет в порядке".



"В случае с Окслейдом это займет дольше. Это серьезная травма задней поверхности бедра, и это потребует больше времени. Это задняя поверхность бедра — все мы ненавидим эти слова и эту травму, но это случается время от времени, и как раз с Оксом это случилось", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".