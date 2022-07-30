Окслейд-Чемберлен пропустит старт сезона с травмой

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит старт нового сезона из-за серьезной травмы задней поверхности бедра.

Эту травму 28-летний Окслейд-Чемберлен получил пару недель назад в товарищеском матче против "Кристал Пэлас" в Сингапуре.

В преддверии матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп поведал, что отсутствие Алекса продлится еще несколько недель.

"Кувин (Келлехер) пропустит еще две-три недели, а затем он будет в порядке".

"В случае с Окслейдом это займет дольше. Это серьезная травма задней поверхности бедра, и это потребует больше времени. Это задняя поверхность бедра — все мы ненавидим эти слова и эту травму, но это случается время от времени, и как раз с Оксом это случилось", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2022 08:00

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  1. serkot 30.07.2022 09:27 # serkot
    Напомните, плз, за сколько мы его ливерным слили? За 30+, вроде? Да, это эпик фэйл)) Отличный игрок на пике формы. Только на этот пик он выходит на пару недель и сразу ломается. А потом лазарет на полгода. Жаль парнишку...

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  2. theo-zm 30.07.2022 08:22 # theo-zm
    Талант но травмы

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