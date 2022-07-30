Роналду: "Король сыграет в воскресенье"

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану Роналду объявил дату своего возвращения к выступлениям за "Манчестер Юнайтед".

Пропустив турне "Юнайтед" по Таиланду и Австралии, на текущей неделе Роналду, наконец, прибыл в Манчестер и приступил к занятиям на базе в Каррингтоне.

Криштиану не полетел с командой Эрика Тен Хага в Осло на матч против "Атлетико" в субботу, но, как ожидается, сыграет против "Райо Вальекано" на "Олд Траффорд" в воскресенье.

"Король сыграет в воскресенье", — недвусмыленно заявил 37-летний португалец в инстаграме.

Добавим, последний раз Роналду играл за "Юнайтед" еще 7 мая против "Брайтона".


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2022 07:00

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