Роналду: "Король сыграет в воскресенье"

Нападающий Криштиану Роналду объявил дату своего возвращения к выступлениям за "Манчестер Юнайтед".

Пропустив турне "Юнайтед" по Таиланду и Австралии, на текущей неделе Роналду, наконец, прибыл в Манчестер и приступил к занятиям на базе в Каррингтоне.



Криштиану не полетел с командой Эрика Тен Хага в Осло на матч против "Атлетико" в субботу, но, как ожидается, сыграет против "Райо Вальекано" на "Олд Траффорд" в воскресенье.



"Король сыграет в воскресенье", — недвусмыленно заявил 37-летний португалец в инстаграме.



Добавим, последний раз Роналду играл за "Юнайтед" еще 7 мая против "Брайтона".