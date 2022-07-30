Роналду: "Король сыграет в воскресенье"
Нападающий Криштиану Роналду объявил дату своего возвращения к выступлениям за "Манчестер Юнайтед".
Пропустив турне "Юнайтед" по Таиланду и Австралии, на текущей неделе Роналду, наконец, прибыл в Манчестер и приступил к занятиям на базе в Каррингтоне.
Криштиану не полетел с командой Эрика Тен Хага в Осло на матч против "Атлетико" в субботу, но, как ожидается, сыграет против "Райо Вальекано" на "Олд Траффорд" в воскресенье.
"Король сыграет в воскресенье", — недвусмыленно заявил 37-летний португалец в инстаграме.
Добавим, последний раз Роналду играл за "Юнайтед" еще 7 мая против "Брайтона".
30.07.2022 07:00
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