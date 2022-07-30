Анонс матча за Суперкубок Англии
В субботу "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сойдутся лицом к лицу на "Кинг Пауэр" в Лестере, чтобы определить судьбу Суперкубка Англии.
Матч за Суперкубок Англии традиционно предваряет новый сезон. В этой выставочной игре встречаются чемпион страны с обладателем национального кубка.
Как раз "Ливерпуль" и завоевал Кубок Англии в прошлом сезоне — а также Кубок Лиги. "Сити" смог довольствоваться только титулом Премьер-Лиги.
Примечательно, что в этот предсезонный период "горожане" сыграли на три товарищеских матча меньше, нежели соперник, поэтому их форма может вызывать вопросы.
Последняя встреча этих команд обернулась тем, что "Ливерпуль" выбил "Сити" со стадии 1/2 финала Кубка Англии (3:2). А вот оба их поединка в Премьер-Лиге прошлого сезона завершились с одинаковым счетом 2:2.
Семь последних встреч "красных" и "горожан" принесли 28 голов, а приход звездных нападающих Дарвина Нуньеса и Эрлинга Холанда говорит, что матч на "Кинг Пауэр" может не стать исключением.
В девяти последних встречах "Ливерпуля" и "Сити" каждой команде только по одному разу удалось сохранить свои ворота на замке.
В этом матче "Ливерпуль" будет лишен травмированных Алиссона, Кувина Келлехера, Алекса Окслейд-Чемберлена и Диогу Жоты. Потери "Сити" ограничиваются защитником Эмериком Лапортом.
Суперкубок Англии
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити"
Лестер. Стадион "Кинг Пауэр". 20:00
30.07.2022 06:00
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