Защитник "Баварии" Бенжамен Павар открыт к переходу в "Челси" этим летом.

26-летний Павар является одной из целей, к которым обратился "Челси" в поисках усиления линии обороны после неудачи с Жюлем Кунде.



И немецкое издание Bild спешит обнадежить "синих" публикацией о том, что Бенжамен готов присоединиться к команде Томаса Тухеля, если получит устраивающее предложение и если лондонский клуб договорится с "Баварией".



Правда, в данный момент игрок сборной Франции не ожидает своего ухода и планирует начать сезон в качестве игрока "Баварии".



Предполагается, что в шорт-листе "Челси" по укреплению линии обороны также значатся Милан Шкриниар с Дензелом Думфрисом из "Интера", Весле Фофана из "Лестера".