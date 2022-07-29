Павар открыт к переходу в "Челси"

Бенжамен Павар Защитник "Баварии" Бенжамен Павар открыт к переходу в "Челси" этим летом.

26-летний Павар является одной из целей, к которым обратился "Челси" в поисках усиления линии обороны после неудачи с Жюлем Кунде.

И немецкое издание Bild спешит обнадежить "синих" публикацией о том, что Бенжамен готов присоединиться к команде Томаса Тухеля, если получит устраивающее предложение и если лондонский клуб договорится с "Баварией".

Правда, в данный момент игрок сборной Франции не ожидает своего ухода и планирует начать сезон в качестве игрока "Баварии".

Предполагается, что в шорт-листе "Челси" по укреплению линии обороны также значатся Милан Шкриниар с Дензелом Думфрисом из "Интера", Весле Фофана из "Лестера".


Метки Бавария, Павар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 23:00

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  1. chelsea88 29.07.2022 23:19 # chelsea88
    Прямиком в бчк наxyй.

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  2. skydreams 29.07.2022 23:08 # skydreams
    Баварцы говорят Павар збс. Так что я думаю на ротацию точно пригодится!

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