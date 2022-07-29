Гвардиола не комментирует слухи насчет Кукурельи

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался комментировать ситуацию с левым защитником "Брайтона" Марком Кукерельей.

Ранее днем стало известно, что Кукурелья подал прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Сити".



Этим Марк отреагировал на решение "Брайтона" отклонить предложение "горожан" в 30 миллионов фунтов, запросив 50 млн. фунтов, однако Гвардиола не собирается это обсуждать.



"Он игрок "Брайтона". Больше я не могу ничего сказать".



"Хочу ли я купить левого защитника? Да, если это возможно. Если нет, мы будем довольствоваться тем, что имеем. Жоау (Канселу) может сыграть там, как и Джош (Уилсон-Эсбранд), Натан (Аке)".



"Я никогда не жалуюсь на состав, которым обладают. Если клуб может что-нибудь сделать, то это ради клуба, а не ради меня. Я поддерживаю клуб", — цитирует Гвардиолу The Athletic.