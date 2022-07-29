Фергюсон получил важную роль в "Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон вернулся к активному управлению клубом.

Бывший исполнительный директор "Юнайтед" Дэвид Гилл, как и Фергюсон, давно имеет место в совете директоров клуба, однако для обоих эта роль была чисто символической, без реальной власти.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь такая власть у Фергюсона появится. 80-летний сэр Алекс, 64-летний Гилл, 65-летний бывший капитан "Юнайтед" Брайан Робсон и нынешний спортивный директор Джон Мерто вошли в так называемый "мозговой центр".

Этот "мозговой центр", составленный из опытнейших людей, впервые провел встречу в минувший вторник и будет на регулярной основе консультировать исполнительного директора "красных дьяволов" Ричарда Арнольда.

Среди вопросов, которыми будут заниматься старейшины, называются реконструкция "Олд Траффорд" и выстраивание отношение с болельщиками.


Метки Гилл, Манчестер Юнайтед, Робсон, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 29.07.2022 21:47 # true-manc
    старому маразматику пергюсону 80 лет, он инсульт недавно пережил и наверняка уже в памперсах ходит, какой бл* мозговой центр ахахахахахахахахахахаха конченные сектанты

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  2. high-malvern 29.07.2022 21:39 # high-malvern
    Ховард Уэбб вернулся и Юнайтед поспешил создать "мозговой центр" для выстраивания отношений с судьями*.

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  3. shakur 29.07.2022 21:23 # shakur
    кстати, у Фергюсона очень странное имя - Сэр, в Британии это почетный титул. Было бы забавно, если бы Фергюсон его удостоился, и его называли бы Сэр Сэр

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