Фергюсон получил важную роль в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон вернулся к активному управлению клубом.

Бывший исполнительный директор "Юнайтед" Дэвид Гилл, как и Фергюсон, давно имеет место в совете директоров клуба, однако для обоих эта роль была чисто символической, без реальной власти.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь такая власть у Фергюсона появится. 80-летний сэр Алекс, 64-летний Гилл, 65-летний бывший капитан "Юнайтед" Брайан Робсон и нынешний спортивный директор Джон Мерто вошли в так называемый "мозговой центр".



Этот "мозговой центр", составленный из опытнейших людей, впервые провел встречу в минувший вторник и будет на регулярной основе консультировать исполнительного директора "красных дьяволов" Ричарда Арнольда.



Среди вопросов, которыми будут заниматься старейшины, называются реконструкция "Олд Траффорд" и выстраивание отношение с болельщиками.