Фергюсон получил важную роль в "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон вернулся к активному управлению клубом.
Бывший исполнительный директор "Юнайтед" Дэвид Гилл, как и Фергюсон, давно имеет место в совете директоров клуба, однако для обоих эта роль была чисто символической, без реальной власти.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь такая власть у Фергюсона появится. 80-летний сэр Алекс, 64-летний Гилл, 65-летний бывший капитан "Юнайтед" Брайан Робсон и нынешний спортивный директор Джон Мерто вошли в так называемый "мозговой центр".
Этот "мозговой центр", составленный из опытнейших людей, впервые провел встречу в минувший вторник и будет на регулярной основе консультировать исполнительного директора "красных дьяволов" Ричарда Арнольда.
Среди вопросов, которыми будут заниматься старейшины, называются реконструкция "Олд Траффорд" и выстраивание отношение с болельщиками.
29.07.2022 21:00
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Последние комментарии:
старому маразматику пергюсону 80 лет, он инсульт недавно пережил и наверняка уже в памперсах ходит, какой бл* мозговой центр ахахахахахахахахахахаха конченные сектанты
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Ховард Уэбб вернулся и Юнайтед поспешил создать "мозговой центр" для выстраивания отношений с судьями*.
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кстати, у Фергюсона очень странное имя - Сэр, в Британии это почетный титул. Было бы забавно, если бы Фергюсон его удостоился, и его называли бы Сэр Сэр
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