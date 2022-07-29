Роналду пропустит предсезонный матч с "Атлетико"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не примет участия в товарищеском матче против "Атлетико" в Осло в субботу.

В пятницу Роналду приехал на большом черном "Кадиллаке" на базу "Юнайтед" в Каррингтоне и, наконец, провел тренировку с партнерами по команде, слегка отодвинув на второй план спекуляции насчет своего будущего.



Позже днем "красные дьяволы" назвали имена 21 игрока, которых главных тренер Эрик Тен Хаг берет с собой в Осло на предпоследний матч предсезонного периода.



Как сообщает Manchester Evening News, Роналду не полетит в Норвегию, но теоретически может сыграть против "Райо Вальекано" на "Олд Траффорд" на следующий день, в воскресенье.



Добавим, выезд в Осло также пропускает защитник Рафаэль Варан, но у него небольшая травма.