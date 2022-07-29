"Челси" хочет переманить Гави из "Барселоны"

"Челси" может отомстить "Барселоне", забрав юное дарование каталонского клуба Гави.

Этим летом "Барселона" дважды обидно щелкнула "Челси" по носу, опередив "синих" в борьбе за защитника Жюля Кунде и вингера Рафинью.



Кроме того, "Барселона" подписала свободным агентом Андреаса Кристенсена из "Челси" и все еще претендует на его партнеров по лондонской команде в лице Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты.



Как сообщает Football.London, сейчас у "Челси" зреет план мести. "Синие" нацелились не на Френки Де Йонга, который не хочет уезжать с "Ноу Камп", а на 17-летнего Гави, который до сих пор не продлил свой истекающий через 12 месяцев контракт.



Действующий же контракт Гави предусматривает отступные в 86 миллионов фунтов, и "Барселона" будет бессильно помешать этому трансферу, если "Челси" заручится согласием самого игрока.