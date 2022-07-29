"Челси" хочет переманить Гави из "Барселоны"

Гави "Челси" может отомстить "Барселоне", забрав юное дарование каталонского клуба Гави.

Этим летом "Барселона" дважды обидно щелкнула "Челси" по носу, опередив "синих" в борьбе за защитника Жюля Кунде и вингера Рафинью.

Кроме того, "Барселона" подписала свободным агентом Андреаса Кристенсена из "Челси" и все еще претендует на его партнеров по лондонской команде в лице Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты.

Как сообщает Football.London, сейчас у "Челси" зреет план мести. "Синие" нацелились не на Френки Де Йонга, который не хочет уезжать с "Ноу Камп", а на 17-летнего Гави, который до сих пор не продлил свой истекающий через 12 месяцев контракт.

Действующий же контракт Гави предусматривает отступные в 86 миллионов фунтов, и "Барселона" будет бессильно помешать этому трансферу, если "Челси" заручится согласием самого игрока.


Метки Барселона, Гави, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 19:00

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  1. shakur 29.07.2022 20:35 # shakur
    Перейдёт в Барсу

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  2. slavik92 29.07.2022 19:28 # slavik92
    Найс месть) заплатить 86 мультов за нонейма с последним годом по контракту.

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  3. scauzer11 29.07.2022 19:01 # scauzer11
    челсеи мстить хотят ахахахах

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