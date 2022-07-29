Мончи объяснил, почему Кунде не перешел в "Челси"

Спортивный директор "Севильи" Мончи рассказал, что переход защитника Жюля Кунде в "Челси" сорвался по вине лондонского клуба.

Накануне "Барселона" объявила о покупке Кунде у "Севильи" за 42 миллиона фунтов, опередив в борьбе за Жюля "Челси".



Однако Мончи считает, что "синие" могут винить только себя, потому что в самый решающий момент засомневались в игроке сборной Франции.



"В прошлый четверг мы достигли устной договоренности с "Челси" и игроком. Это было хорошее предложение, и когда все было согласовано, на стороне "Челси" появились некоторые сомнения, и все остановилось".



"Затем появилась "Барса". Впервые они обратились в прошлый понедельник, через Матеу (Алемани, спортивного директора "Барселоны"). Их предложение оказалось ниже, нежели мы хотели, но затем они приложили усилия, чтобы сделать очень хорошее предложение и заключить сделку".



"Сам Кунде уже согласился на переход в "Челси", у них была договоренность с игроком. Игрок был продан "Челси", но у "Челси" появились сомнения насчет того, что Кунде — игрок не того профиля, как они хотели. "Челси" пытался вернуться за стол переговоров, но предложение "Барселоны" оказалось лучше", — сообщил Мончи радиостанции SFC.