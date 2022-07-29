Мончи объяснил, почему Кунде не перешел в "Челси"

Жюль Кунде Спортивный директор "Севильи" Мончи рассказал, что переход защитника Жюля Кунде в "Челси" сорвался по вине лондонского клуба.

Накануне "Барселона" объявила о покупке Кунде у "Севильи" за 42 миллиона фунтов, опередив в борьбе за Жюля "Челси".

Однако Мончи считает, что "синие" могут винить только себя, потому что в самый решающий момент засомневались в игроке сборной Франции.

"В прошлый четверг мы достигли устной договоренности с "Челси" и игроком. Это было хорошее предложение, и когда все было согласовано, на стороне "Челси" появились некоторые сомнения, и все остановилось".

"Затем появилась "Барса". Впервые они обратились в прошлый понедельник, через Матеу (Алемани, спортивного директора "Барселоны"). Их предложение оказалось ниже, нежели мы хотели, но затем они приложили усилия, чтобы сделать очень хорошее предложение и заключить сделку".

"Сам Кунде уже согласился на переход в "Челси", у них была договоренность с игроком. Игрок был продан "Челси", но у "Челси" появились сомнения насчет того, что Кунде — игрок не того профиля, как они хотели. "Челси" пытался вернуться за стол переговоров, но предложение "Барселоны" оказалось лучше", — сообщил Мончи радиостанции SFC.


Метки Барселона, Кунде, Мончи, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 615

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. staryi-eblan 29.07.2022 18:17 # staryi-eblan
    Собственно, сам спортдир Севильи сообщил, что не Барселона перехватила, а сам Челси отказался от Кунде. Факт.

    По поводу последнего абзаца: каталонцы наскребли финансы на игрока, который хотел в Челси. Кунде и перешел в клуб из Примеры

    (ответить)

  2. chelsiukpro 29.07.2022 18:14 # chelsiukpro
    Впринципе я думал об этом - как он будет играть после операций на колене? Он даже с Челси бы нечал тренероватся со старта АПЛ!

    (ответить)

  3. animadora 29.07.2022 18:05 # animadora
    Да в жопу ваш Кунде, все про него забыли.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: