"Реал" обратился насчет Бройи
"Реал" сделал запрос насчет доступности для трансфера нападающего "Челси" Армандо Бройи.
Как утверждает Evening Standard, "Реал" надеется значительно омолодить свою линию нападения этим летом, избрав Бройю в качестве одной из целей.
Ранее этим летом "Челси" действительно был открыт к предложениям насчет Бройи, за которого "Вест Хэм" был готов заплатить 30 миллионов фунтов, однако теперь главный тренер "синих" Томас Тухель предпочитает сохранить Армандо.
Этим летом Тухель попрощался с Ромелу Лукаку и укрепил атаку лишь Рахимом Стерлингом, тогда как Хаким Зийеш и Тимо Вернер все еще могут уйти, поэтому расставание с Бройей в данный момент немыслимо для Томаса.
Помимо "Реала", 20-летний албанец также вызывает интерес со стороны "Эвертона", "Ньюкасла", "Саутгемптона" и клубов Италии.
29.07.2022 17:00
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Паренёк успешно тренеруется с командой....
https://youtu.be/7htr9sKHU4k
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Броя будет в составе Челси вместо Лукаку!
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стреляйте в эту утку
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