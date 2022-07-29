"Реал" обратился насчет Бройи

"Реал" сделал запрос насчет доступности для трансфера нападающего "Челси" Армандо Бройи.

Как утверждает Evening Standard, "Реал" надеется значительно омолодить свою линию нападения этим летом, избрав Бройю в качестве одной из целей.



Ранее этим летом "Челси" действительно был открыт к предложениям насчет Бройи, за которого "Вест Хэм" был готов заплатить 30 миллионов фунтов, однако теперь главный тренер "синих" Томас Тухель предпочитает сохранить Армандо.



Этим летом Тухель попрощался с Ромелу Лукаку и укрепил атаку лишь Рахимом Стерлингом, тогда как Хаким Зийеш и Тимо Вернер все еще могут уйти, поэтому расставание с Бройей в данный момент немыслимо для Томаса.



Помимо "Реала", 20-летний албанец также вызывает интерес со стороны "Эвертона", "Ньюкасла", "Саутгемптона" и клубов Италии.