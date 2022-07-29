"Реал" обратился насчет Бройи

Армандо Бройя "Реал" сделал запрос насчет доступности для трансфера нападающего "Челси" Армандо Бройи.

Как утверждает Evening Standard, "Реал" надеется значительно омолодить свою линию нападения этим летом, избрав Бройю в качестве одной из целей.

Ранее этим летом "Челси" действительно был открыт к предложениям насчет Бройи, за которого "Вест Хэм" был готов заплатить 30 миллионов фунтов, однако теперь главный тренер "синих" Томас Тухель предпочитает сохранить Армандо.

Этим летом Тухель попрощался с Ромелу Лукаку и укрепил атаку лишь Рахимом Стерлингом, тогда как Хаким Зийеш и Тимо Вернер все еще могут уйти, поэтому расставание с Бройей в данный момент немыслимо для Томаса.

Помимо "Реала", 20-летний албанец также вызывает интерес со стороны "Эвертона", "Ньюкасла", "Саутгемптона" и клубов Италии.


Метки Бройя, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 29.07.2022 18:18 # chelsiukpro
    Паренёк успешно тренеруется с командой....
    https://youtu.be/7htr9sKHU4k

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  2. chelsiukpro 29.07.2022 18:16 # chelsiukpro
    Броя будет в составе Челси вместо Лукаку!

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  3. alexomck 29.07.2022 17:16 # alexomck
    стреляйте в эту утку

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