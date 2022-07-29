Кукурелья подал прошение о трансфере
Защитник "Брайтона" Марк Кукурелья подал прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Манчестер Сити".
Ранее в июле "Брайтон" отказался продать Кукерелью в "Сити" за 30 миллионов фунтов, оценив 24-летнего испанца в 50 млн. фунтов.
"Горожане" не спешат улучшать свое предложение, считая установленную за Кукурелью цену завышенной, однако сам Марк отчаянно хочет перейти к чемпионам Премьер-Лиги.
Свое желание Кукурелья продемонстрировал, попросив "Брайтон" о трансфере. Однако Sky Sports не ожидает, что теперь "чайки" пойдут на серьезные уступки.
"Брайтон" находится в сильной переговорной позиции, потому что контракт Кукурельи, купленного прошлым летом у "Хетафе" примерно за 15 млн. фунтов, истекает только через четыре года.
29.07.2022 16:00
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