Защитник "Брайтона" Марк Кукурелья подал прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Манчестер Сити".

Ранее в июле "Брайтон" отказался продать Кукерелью в "Сити" за 30 миллионов фунтов, оценив 24-летнего испанца в 50 млн. фунтов.



"Горожане" не спешат улучшать свое предложение, считая установленную за Кукурелью цену завышенной, однако сам Марк отчаянно хочет перейти к чемпионам Премьер-Лиги.



Свое желание Кукурелья продемонстрировал, попросив "Брайтон" о трансфере. Однако Sky Sports не ожидает, что теперь "чайки" пойдут на серьезные уступки.



"Брайтон" находится в сильной переговорной позиции, потому что контракт Кукурельи, купленного прошлым летом у "Хетафе" примерно за 15 млн. фунтов, истекает только через четыре года.