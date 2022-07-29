Роналду пожаловался на спекуляции насчет своего будущего

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на спекуляции относительно своего будущего.

На протяжении последних недель медиа и социальные сети неустанно спекулируют насчет предполагаемого желания Роналду уйти из "Юнайтед".



Один из фанатских аккаунтов, посвященных Роналду, опубликовал в инстаграме информацию о том, что агент Жорже Мендеш не может найти клуб для своего звездного клиента, а Криштиану обратился за помощью к сэру Алексу Фергюсону. Реакция 37-летнего португальца на очередную порцию вымыслов не заставила себя ждать.



"Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день. Иначе пресса не будет зарабатывать. Вы знаете, что не сможете привлечь внимание людей, если не будете лгать. Продолжайте делать это, и однажды ваши новости окажутся правильными", — написал Роналду в инстаграме.