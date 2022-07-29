Де Йонг сможет остаться в "Барселоне", если согласится на понижение зарплаты

Френки Де Йонг Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что не хочет продавать полузащитника Френки Де Йонга, но тот должен согласиться на понижение своей зарплаты.

Этим летом Де Йонга связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако Лапорта видит возможность для 25-летнего голландца остаться на "Ноу Камп" — для этого нужно отказаться от значительной части своей зарплаты.

"Он хочет остаться, и мы хотим, чтобы он остался. Это самое важное".

"Должно быть ясно, что теперь у нас новая зарплатная шкала, и все игроки должны соответствовать этому. Мы пытаемся убедить игроков понять реалии клуба".

"У большинства из нас зарплаты снизились более чем на 40 процентов".

"Все мы должны приложить усилия. Мы сделаем все возможное, чтобы он остался, и мы надеемся, что сам игрок тоже сделает все возможное, чтобы остаться", — цитирует Лапорту Daily Mail.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1151

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 29.07.2022 15:52 # quavo
    Как же лохуют эту дюймовочку

    (ответить)

  2. akado 29.07.2022 15:33 # akado
    В аренду взять лямов за 10 и отдать им Алонсо и Аспи+ выкуп за 50-60- было бы идеально.

    (ответить)

  3. alexomck 29.07.2022 14:33 # alexomck
    должен соглашаться, выше Барсы клубов нет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: