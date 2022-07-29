"Сити" может отложить покупку Кукурельи на год
"Манчестер Сити" задумался о том, чтобы отложить покупку левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи до следующего лета.
Ранее в июле "Сити" уже сделал одно предложение о покупке Кукурельи, однако сумма в 30 миллионов фунтов не устроила "Брайтон", который оценивает Марка в 50 млн.
"Горожане" находят установленную за 24-летнего испанца цену завышенной и грозятся отказаться от сделки, утверждает Daily Mail.
Более того, чемпионы Премьер-Лиги уже присмотрели Алекса Гримальдо из "Бенфики" и Борну Сосу из "Штутгарта" в качестве альтернативных Кукурелье вариантов на замену ушедшему в "Арсенал" Александру Зинченко.
Тем временем, Брайтон" предлагает Кукурелье, который присоединился к "чайкам" только год назад, новый контракт на улучшенных условиях.
29.07.2022 13:00
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Последние комментарии:
я хочу Кукурелью!
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Бедненькие, как без одного человека не хватает, чтоб полноценный 3 состав собрать..(
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КОРОЛИ???
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КОРОЛИ!!! Лучше бы ща завернуть топаря
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