"Сити" может отложить покупку Кукурельи на год

"Манчестер Сити" задумался о том, чтобы отложить покупку левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи до следующего лета.

Ранее в июле "Сити" уже сделал одно предложение о покупке Кукурельи, однако сумма в 30 миллионов фунтов не устроила "Брайтон", который оценивает Марка в 50 млн.



"Горожане" находят установленную за 24-летнего испанца цену завышенной и грозятся отказаться от сделки, утверждает Daily Mail.



Более того, чемпионы Премьер-Лиги уже присмотрели Алекса Гримальдо из "Бенфики" и Борну Сосу из "Штутгарта" в качестве альтернативных Кукурелье вариантов на замену ушедшему в "Арсенал" Александру Зинченко.



Тем временем, Брайтон" предлагает Кукурелье, который присоединился к "чайкам" только год назад, новый контракт на улучшенных условиях.