"Сити" может отложить покупку Кукурельи на год

Марк Кукурелья "Манчестер Сити" задумался о том, чтобы отложить покупку левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи до следующего лета.

Ранее в июле "Сити" уже сделал одно предложение о покупке Кукурельи, однако сумма в 30 миллионов фунтов не устроила "Брайтон", который оценивает Марка в 50 млн.

"Горожане" находят установленную за 24-летнего испанца цену завышенной и грозятся отказаться от сделки, утверждает Daily Mail.

Более того, чемпионы Премьер-Лиги уже присмотрели Алекса Гримальдо из "Бенфики" и Борну Сосу из "Штутгарта" в качестве альтернативных Кукурелье вариантов на замену ушедшему в "Арсенал" Александру Зинченко.

Тем временем, Брайтон" предлагает Кукурелье, который присоединился к "чайкам" только год назад, новый контракт на улучшенных условиях.


Метки Брайтон, Кукурелья, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 29.07.2022 13:29 # true-manc
    я хочу Кукурелью!

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  2. gerrard08 29.07.2022 13:28 # gerrard08
    Бедненькие, как без одного человека не хватает, чтоб полноценный 3 состав собрать..(

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  3. true-manc 29.07.2022 13:27 # true-manc
    КОРОЛИ???

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  4. slash-lfc 29.07.2022 13:00 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Лучше бы ща завернуть топаря

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