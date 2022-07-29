Президент "Барселоны" намекает на покупку Аспиликуэты и Алонсо

Сесар Аспиликуэта Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намекнул, что его клуб все еще помышляет о покупке защитников "Челси" Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

По информации Evening Standard, после 10 лет в клубе Аспиликуэта хочет покинуть "Стэмфорд Бридж" и вернуться на родину, а "Барселона" является наиболее предпочтительным направлением для Сесара.

"Челси" хочет за Аспиликуэту 7 миллионов фунтов, хотя и не горит желанием идти на сделку с клубом, который едва опередил "синих" в борьбе за защитника Жюля Кунде.

Также "Барселона" претендует на Алонсо, и Лапорта надеется, что его клуб еще сможет кого-нибудь купить.

"В зависимости от того, когда мы сможем зарегистрировать новичков, мы подумаем о том, чтобы совершить больше трансферов. Мы надеемся, что проблем не возникнет, и мы сможем кого-нибудь купить".

"Я не исключаю других приобретений — вероятно, в оборону", — сообщил Лапорта.


Метки Алонсо, Аспиликуэта, Барселона, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 932

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ivan-tns 29.07.2022 13:04 # ivan-tns
    Барса превращается в Милан

    (ответить)

  2. olimpic14 29.07.2022 12:39 # olimpic14
    После истории с Кунде, Лапорта максимум хуй во рту сможет подержать...

    (ответить)

  3. vals1702 29.07.2022 12:31 # vals1702
    что он несет, клуб- банкрот.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: