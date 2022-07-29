Президент "Барселоны" намекает на покупку Аспиликуэты и Алонсо

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намекнул, что его клуб все еще помышляет о покупке защитников "Челси" Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

По информации Evening Standard, после 10 лет в клубе Аспиликуэта хочет покинуть "Стэмфорд Бридж" и вернуться на родину, а "Барселона" является наиболее предпочтительным направлением для Сесара.



"Челси" хочет за Аспиликуэту 7 миллионов фунтов, хотя и не горит желанием идти на сделку с клубом, который едва опередил "синих" в борьбе за защитника Жюля Кунде.



Также "Барселона" претендует на Алонсо, и Лапорта надеется, что его клуб еще сможет кого-нибудь купить.



"В зависимости от того, когда мы сможем зарегистрировать новичков, мы подумаем о том, чтобы совершить больше трансферов. Мы надеемся, что проблем не возникнет, и мы сможем кого-нибудь купить".



"Я не исключаю других приобретений — вероятно, в оборону", — сообщил Лапорта.