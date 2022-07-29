Игрока из Премьер-Лиги проверяют по двум случаям изнасилования
Арестованного по подозрению в изнасилованиях игрока из Премьер-Лиги теперь проверяют по двум инцидентам вместо трех.
Напомним, ранее в июле неназванный игрок из Премьер-Лиги был арестован в пригороде Лондона по подозрению в изнасиловании женщины.
Вскоре стало известно, что этот 29-летний футболист подозревается уже в трех изнасилованиях двух женщин, однако датируемый июнем 2021 инцидент было решено дальше не расследовать.
Таким образом, сообщает BBC, теперь расследование продолжается относительно двух инцидентов, а залог игрока был продлен до начала октября.
29.07.2022 11:00
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Парти, конечно ид1иот...
Пошёл по стопам Ива Биссумы, теперь вот у ненасытного лузера вагифа весь рот в сперме
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Ох уж эти бабы! Сначала просят под хвост, а потом шантажируют.
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Парти конечно ид1иот…
Арсенал не успел начать сезон, а уже весь рот в сперме, ну что ты будешь делать с этими ненасытными лузерами
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