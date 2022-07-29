Игрока из Премьер-Лиги проверяют по двум случаям изнасилования

Арестованного по подозрению в изнасилованиях игрока из Премьер-Лиги теперь проверяют по двум инцидентам вместо трех.

Напомним, ранее в июле неназванный игрок из Премьер-Лиги был арестован в пригороде Лондона по подозрению в изнасиловании женщины.



Вскоре стало известно, что этот 29-летний футболист подозревается уже в трех изнасилованиях двух женщин, однако датируемый июнем 2021 инцидент было решено дальше не расследовать.



Таким образом, сообщает BBC, теперь расследование продолжается относительно двух инцидентов, а залог игрока был продлен до начала октября.