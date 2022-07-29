Игрока из Премьер-Лиги проверяют по двум случаям изнасилования

Мяч Премьер-Лиги Арестованного по подозрению в изнасилованиях игрока из Премьер-Лиги теперь проверяют по двум инцидентам вместо трех.

Напомним, ранее в июле неназванный игрок из Премьер-Лиги был арестован в пригороде Лондона по подозрению в изнасиловании женщины.

Вскоре стало известно, что этот 29-летний футболист подозревается уже в трех изнасилованиях двух женщин, однако датируемый июнем 2021 инцидент было решено дальше не расследовать.

Таким образом, сообщает BBC, теперь расследование продолжается относительно двух инцидентов, а залог игрока был продлен до начала октября.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 29.07.2022 11:34 # mixmaster
    Парти, конечно ид1иот...
    Пошёл по стопам Ива Биссумы, теперь вот у ненасытного лузера вагифа весь рот в сперме

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  2. ivan-tns 29.07.2022 11:27 # ivan-tns
    Ох уж эти бабы! Сначала просят под хвост, а потом шантажируют.

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  3. vagifspurs 29.07.2022 11:04 # vagifspurs
    Парти конечно ид1иот…

    Арсенал не успел начать сезон, а уже весь рот в сперме, ну что ты будешь делать с этими ненасытными лузерами

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