Фоден: "Холанд будет неудержим"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден уверен, что его партнер по команде Эрлинг Холанд сможет стать кошмаром для защитников в Премьер-Лиге.
Купленному у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов Холанду хватило всего 12 минут, чтобы открыть счет своим голам за "Сити", отличившись в предсезонном матче против "Баварии" (1:0).
Фоден ожидает, что после периода адаптации Эрлинг будет забивать много важных голов за "горожан" и в официальных матчах.
"Перед воротами он выглядит устрашающе. Каждый знает его результативность и знает, как много он забивает".
"Он пришел в другую лигу, где играют в гораздо более быстрый футбол, и ему потребуется время, чтобы привыкнуть".
"Но я уверен, что он будет неудержим, когда войдет во вкус. Если мы сможем доставлять мяч в правильные зоны для него, он будет по-настоящему важен для нас в этом году".
"Он голоден до побед с нами, и это может быть только хорошо", — цитирует Фодена The Sun.
29.07.2022 10:00
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Последние комментарии:
кто-то верит что его трансфер обошелся в 50 лямов? Там еще по такой же сумме наверное ему самому, агенту, папе, брату, боссам боруссии и еще зарплата космическая
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Правильно Фоден сказал:он пришел в другую лигу.Это тебе не в Германии играть где кроме Баварии больше соперников и нету.В Италии и Лукаку много забил,а в Челси нихрена не смог сделать,и это не смотря на его габариты.Ну все же, понаблюдать за Холландом в АПЛ будет интересно
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Я представляю, сколько лет партнёры Хохланда по команде, будут сквиртовать на него..
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КОРОЛЬ ХОЛАНД!!!
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