Фоден: "Холанд будет неудержим"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден уверен, что его партнер по команде Эрлинг Холанд сможет стать кошмаром для защитников в Премьер-Лиге.

Купленному у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов Холанду хватило всего 12 минут, чтобы открыть счет своим голам за "Сити", отличившись в предсезонном матче против "Баварии" (1:0).



Фоден ожидает, что после периода адаптации Эрлинг будет забивать много важных голов за "горожан" и в официальных матчах.



"Перед воротами он выглядит устрашающе. Каждый знает его результативность и знает, как много он забивает".



"Он пришел в другую лигу, где играют в гораздо более быстрый футбол, и ему потребуется время, чтобы привыкнуть".



"Но я уверен, что он будет неудержим, когда войдет во вкус. Если мы сможем доставлять мяч в правильные зоны для него, он будет по-настоящему важен для нас в этом году".



"Он голоден до побед с нами, и это может быть только хорошо", — цитирует Фодена The Sun.