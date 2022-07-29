Триппьер подтвердил, что был близок к переходу в МЮ

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер подтвердил, что был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

Триппьер великолепно освоился в "Ньюкасле" после своего перехода из "Атлетико" в январе, однако экс-игрок "Тоттенхэма" мог вернуться на родину за полгода до этого, когда его пытался заполучить "Юнайтед".



"Да, интерес "Юнайтед" имел место. Там была пара заинтересованных клубов. Я и тренер (Симеоне) и поговорили на старте сезона, согласившись, что я смогу уйти, если будет правильная возможность".



"На старте сезона у меня была пара семейных проблем. Если честно, они ("Юнайтед") затем не возвращались. Это не случилось, и я оставил это в прошлом, не став расстраиваться".



"Я не хотел уезжать из Мадрида. Я хочу, что это было понятно. Мне нравилось там, и мы были успешны. У меня были и другие варианты. Но семья важна для меня", — сообщил Триппьер Daily Mirror.