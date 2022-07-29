"Челси" планирует совершить еще четыре приобретения
"Челси" планирует совершить еще четыре приобретения до закрытия летнего трансферного окна.
Этим летом "Челси" пока обзавелся двумя новичками в лице защитника Калиду Кулибали и вингера Рахима Стерлинга, но в то же время попрощался с Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером, которые покинули "Стэмфорд Бридж" свободным агентами.
Кроме того, еще несколько игроков помышляют об уходе из "Челси" — вроде Сесара Аспиликуэты, Маркоса Алонсо, Хакима Зийеша и Тимо Вернера.
"Синие" уже потерпели целый ряд трансферных неудач, не сумев заполучить Натана Аке, Рафинью и, по всей видимости, Жюля Кунде, однако Football.London утверждает, что лондонцы надеются это наверстать в остатке лета.
Томас Тухель уже публично выразил свое недовольство недостаточным усилением, и в ближайшие недели владелец "Челси" Тодд Бели надеется порадовать своего главного тренера центральным защитником, двумя вингбеками и нападающим.
29.07.2022 08:00
Просмотров: 2162
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С нападением полная жопа у пенсов. Будут парковать автобус в надежде на лигу Европы
(ответить)
Я так понимаю, Барса тоже планирует ещё четыре приобретения)
(ответить)
Звучит как сарказм)
(ответить)
Мешком был, мешком остался - это про чолсе.
(ответить)
ГЛАВНЫЙ МЕШОК АПЛ.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий