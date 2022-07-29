"Челси" планирует совершить еще четыре приобретения до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом "Челси" пока обзавелся двумя новичками в лице защитника Калиду Кулибали и вингера Рахима Стерлинга, но в то же время попрощался с Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером, которые покинули "Стэмфорд Бридж" свободным агентами.



Кроме того, еще несколько игроков помышляют об уходе из "Челси" — вроде Сесара Аспиликуэты, Маркоса Алонсо, Хакима Зийеша и Тимо Вернера.



"Синие" уже потерпели целый ряд трансферных неудач, не сумев заполучить Натана Аке, Рафинью и, по всей видимости, Жюля Кунде, однако Football.London утверждает, что лондонцы надеются это наверстать в остатке лета.



Томас Тухель уже публично выразил свое недовольство недостаточным усилением, и в ближайшие недели владелец "Челси" Тодд Бели надеется порадовать своего главного тренера центральным защитником, двумя вингбеками и нападающим.