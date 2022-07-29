"Челси" планирует совершить еще четыре приобретения

Томас Тухель "Челси" планирует совершить еще четыре приобретения до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом "Челси" пока обзавелся двумя новичками в лице защитника Калиду Кулибали и вингера Рахима Стерлинга, но в то же время попрощался с Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером, которые покинули "Стэмфорд Бридж" свободным агентами.

Кроме того, еще несколько игроков помышляют об уходе из "Челси" — вроде Сесара Аспиликуэты, Маркоса Алонсо, Хакима Зийеша и Тимо Вернера.

"Синие" уже потерпели целый ряд трансферных неудач, не сумев заполучить Натана Аке, Рафинью и, по всей видимости, Жюля Кунде, однако Football.London утверждает, что лондонцы надеются это наверстать в остатке лета.

Томас Тухель уже публично выразил свое недовольство недостаточным усилением, и в ближайшие недели владелец "Челси" Тодд Бели надеется порадовать своего главного тренера центральным защитником, двумя вингбеками и нападающим.


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 29.07.2022 10:42 # ivan-tns
    С нападением полная жопа у пенсов. Будут парковать автобус в надежде на лигу Европы

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  2. takernotagiver 29.07.2022 09:13 # takernotagiver
    Я так понимаю, Барса тоже планирует ещё четыре приобретения)

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  3. chelsea88 29.07.2022 09:02 # chelsea88
    Звучит как сарказм)

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  4. electric 29.07.2022 08:21 # electric
    Мешком был, мешком остался - это про чолсе.

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  5. closer 29.07.2022 08:19 # closer
    ГЛАВНЫЙ МЕШОК АПЛ.

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