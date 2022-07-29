Джонсон: "Фирмино не будет доволен своей ролью в новом сезоне"
Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон ожидает, что нападающий "красных" Роберто Фирмино не будет доволен своей ограниченной ролью в новом сезоне.
В минувшем сезоне Фирмино отметился только 10 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги.
По мнению Джонсона, с приходом Дарвина Нуньнеса 30-летний бразилец станет еще дальше от стартового состава, однако Глен уверен, что "красные" не помышляют о расставании с игроком.
"Давайте признаем, будучи топ-игроком, ты хочешь играть каждую неделю, поэтому я не знаю, что он чувствует в свете того, что его игровое время станет чуть меньше в новом сезоне".
"Естественно, Юрген Клопп любит его, и он легенда клуба, но будет ли он доволен том, что сможет играть лишь 20 последних минут в отдельных матчах? Наверное, нет".
"Но ты не хочешь терять слишком много игроков, которые знают клуб насквозь", — цитирует Джонсона talkSPORT.
29.07.2022 07:00
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Омг. Да слейте уже, его в какой-нибудь Кайрат.
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