Джонсон: "Фирмино не будет доволен своей ролью в новом сезоне"

Роберто Фирмино Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон ожидает, что нападающий "красных" Роберто Фирмино не будет доволен своей ограниченной ролью в новом сезоне.

В минувшем сезоне Фирмино отметился только 10 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги.

По мнению Джонсона, с приходом Дарвина Нуньнеса 30-летний бразилец станет еще дальше от стартового состава, однако Глен уверен, что "красные" не помышляют о расставании с игроком.

"Давайте признаем, будучи топ-игроком, ты хочешь играть каждую неделю, поэтому я не знаю, что он чувствует в свете того, что его игровое время станет чуть меньше в новом сезоне".

"Естественно, Юрген Клопп любит его, и он легенда клуба, но будет ли он доволен том, что сможет играть лишь 20 последних минут в отдельных матчах? Наверное, нет".

"Но ты не хочешь терять слишком много игроков, которые знают клуб насквозь", — цитирует Джонсона talkSPORT.


Метки Джонсон, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 07:00

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  1. alexomck 29.07.2022 07:18 # alexomck
    Нуньес, Салах, Жопа, Диас и Эллиотт с Карвальо на подхвате, нужны травмы сразу двоих, из основной четвёрки, дабы он действительно пригодился.

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  2. high-malvern 29.07.2022 07:10 # high-malvern
    Омг. Да слейте уже, его в какой-нибудь Кайрат.

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