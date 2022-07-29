Тавареш направляется в "Марсель"

Защитник "Арсенала" Нуну Тавареш согласился провести сезон 2022/23 в "Марселе" на правах аренды.

В своем дебютном сезоне на "Эмирейтс" Тавареш отметился только 13 появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.



22-летний португалец был дублером для Кирана Тирни на левом краю обороны, но теперь подстраховать шотландца может Александр Зинченко, купленный за 32 миллиона фунтов у "Манчестер Сити" и также способный сыграть в полузащите.



Как сообщает The Guardian, ожидаемый переход Тавареша в итальянскую "Аталанту" сорвался, и теперь Нуну направляется в командировку во французский "Марсель", где даже сможет выступить в Лиге Чемпионов.



Уже в пятницу Тавареш пройдет медобследование в "Марселе". Арендное соглашение не будет предусматривать опции выкупа.