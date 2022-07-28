До девяти игроков могут покинуть "Тоттенхэм" в августе

Антонио Конте До девяти игроков могут покинуть "Тоттенхэм" в заключительный месяц летнего трансферного окна.

"Тоттенхэм" очень плодотворно поработал на трансферном рынке этим летом, укрепив свой состав шестью игроками: Фрэйзером Форстером, Клеманом Лангле, Джедом Спенсом, Ивом Биссума, Иваном Перишичем и Ришарлисоном.

И хотя "шпоры" по-прежнему открыты к дальнейшим приобретениям, теперь фокус лондонского клуба сместился на избавление от игроков, которые не входят в планы главного тренера Антонио Конте.

Как сообщает The Athletic, первым на выход из "Тоттенхэма" стоит полузащитник Танги Ндобмеле, который прошлый сезон отыграл за свой бывший клуб "Лион" на правах аренды, но теперь вернулся в Лондон.

Последовать за Ндомбеле могут Джовани Ло Чельсо, Харри Уинкс, Серхио Регилон, Яфет Танганга, Джо Родон, Эмерсон Роял, Мэтт Дохерти и Брайан Хиль.


Метки Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 28.07.2022 22:31 # hunter022
    Леви скорее отпустит Кейна чем расстанется с этой группой футболистов.

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  2. suddenly 28.07.2022 22:08 # suddenly
    Ну посмотрим как Леви будет от шлака избавляться.

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