До девяти игроков могут покинуть "Тоттенхэм" в августе
До девяти игроков могут покинуть "Тоттенхэм" в заключительный месяц летнего трансферного окна.
"Тоттенхэм" очень плодотворно поработал на трансферном рынке этим летом, укрепив свой состав шестью игроками: Фрэйзером Форстером, Клеманом Лангле, Джедом Спенсом, Ивом Биссума, Иваном Перишичем и Ришарлисоном.
И хотя "шпоры" по-прежнему открыты к дальнейшим приобретениям, теперь фокус лондонского клуба сместился на избавление от игроков, которые не входят в планы главного тренера Антонио Конте.
Как сообщает The Athletic, первым на выход из "Тоттенхэма" стоит полузащитник Танги Ндобмеле, который прошлый сезон отыграл за свой бывший клуб "Лион" на правах аренды, но теперь вернулся в Лондон.
Последовать за Ндомбеле могут Джовани Ло Чельсо, Харри Уинкс, Серхио Регилон, Яфет Танганга, Джо Родон, Эмерсон Роял, Мэтт Дохерти и Брайан Хиль.
28.07.2022 22:00
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Леви скорее отпустит Кейна чем расстанется с этой группой футболистов.
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Ну посмотрим как Леви будет от шлака избавляться.
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