Рафинья: "Если бы не Бьелса, меня не было бы в "Барселоне"

Вингер Рафинья чувствует, что своим переходом в "Барселону" он обязан бывшему главному тренеру "Лидса" Марсело Бьелсе.

После двух блестящих сезонов в "Лидсе" Рафинья перебрался в "Барселону" по сделке стоимостью 55 миллионов фунтов.



Рафинья значительно вырос в профессиональном отношении за эти два года на "Элланд Роуд" и даже пробился в сборную своей страны, и 25-летний бразилец безмерно благодарен за это уволенному в конце февраля Бьелсе.



"Он тот тренер, который очень мне помог с первого момента, как я прибыл в "Лидс". Он всегда требует больше, всегда требует максимальную самоотдачу. Если бы не то, чему он учил коллективно или индивидуально, меня бы, наверное, не было здесь".



"Он исповедует стиль, заточенный на владении мячом, требует выкладываться без остатка на тренировках и в матчах. Он является важной фигурой для меня и моей карьеры, и я всегда буду благодарен ему", — сообщил Рафинья Mundo Deportivo.