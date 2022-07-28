"Барселона" рассматривает вариант с уходом Де Йонга в аренду

Френки Де Йонг "Барселона" может отправить полузащитника Френки Де Йонга в аренду, но не в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает каталонское издание Sport, у "Барселоны" уже есть договоренность с "Юнайтед" насчет постоянного трансфера Де Йонга, однако Френки не хочет уезжать в Манчестер, а другие клубы не готовы заплатить столько, сколько готовы "красные дьяволы".

В то же время "Барселона" отчаянно нуждается в уходе Де Йонга, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость, и решением может стать уход 25-летнего голландца в аренду.

В качестве возможных направлений для Де Йонга называются "Челси" и "Бавария". Эти клубы по своим амбициям должны устроить экс-игрока "Аякса".


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 854

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kirliut 28.07.2022 20:49 # kirliut
    Второй Погба намечается.Амбиции Манчестера ему не подходят.Ты кто .... такой вообще!!!
    Роналду туда же

    (ответить)

  2. takesha 28.07.2022 20:23 # takesha
    На 5 лет в рассрочку, Барса сама сейчас так покупает игроков, тогда можно подумать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: