"Барселона" рассматривает вариант с уходом Де Йонга в аренду

"Барселона" может отправить полузащитника Френки Де Йонга в аренду, но не в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает каталонское издание Sport, у "Барселоны" уже есть договоренность с "Юнайтед" насчет постоянного трансфера Де Йонга, однако Френки не хочет уезжать в Манчестер, а другие клубы не готовы заплатить столько, сколько готовы "красные дьяволы".



В то же время "Барселона" отчаянно нуждается в уходе Де Йонга, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость, и решением может стать уход 25-летнего голландца в аренду.



В качестве возможных направлений для Де Йонга называются "Челси" и "Бавария". Эти клубы по своим амбициям должны устроить экс-игрока "Аякса".