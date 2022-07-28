"Барселона" рассматривает вариант с уходом Де Йонга в аренду
"Барселона" может отправить полузащитника Френки Де Йонга в аренду, но не в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает каталонское издание Sport, у "Барселоны" уже есть договоренность с "Юнайтед" насчет постоянного трансфера Де Йонга, однако Френки не хочет уезжать в Манчестер, а другие клубы не готовы заплатить столько, сколько готовы "красные дьяволы".
В то же время "Барселона" отчаянно нуждается в уходе Де Йонга, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость, и решением может стать уход 25-летнего голландца в аренду.
В качестве возможных направлений для Де Йонга называются "Челси" и "Бавария". Эти клубы по своим амбициям должны устроить экс-игрока "Аякса".
28.07.2022 20:00
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Второй Погба намечается.Амбиции Манчестера ему не подходят.Ты кто .... такой вообще!!!
Роналду туда же
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На 5 лет в рассрочку, Барса сама сейчас так покупает игроков, тогда можно подумать.
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