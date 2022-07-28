Клопп исключает уход Фирмино из "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял слухи насчет ухода нападающего Роберто Фирмино из клуба.
Фирмино особенно настойчиво связывают с уходом из "Ливерпуля" с момента, как "красные" потратились на Дарвина Нуньеса.
Согласно слухам, "Ливерпуль" уже получил предложение от "Ювентуса" о покупке Роберто, однако в пятницу Клопп дал ясно понять, что не отпустит 30-летнего бразильца.
"Бобби жизненно важен для нас, он является душой и сердцем этой команды".
"Все выглядит очень хорошо, и я абсолютно доволен Фирмино. Лично у меня нет сомнений насчет его мастерства, поэтому да, он имеет огромную ценность для нас", — цитирует Клоппа talkSPORT.
28.07.2022 19:00
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То есть и Бобби не перейдёт в Челси
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Мал Клопп, да вонючb
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