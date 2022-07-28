Клопп исключает уход Фирмино из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял слухи насчет ухода нападающего Роберто Фирмино из клуба.

Фирмино особенно настойчиво связывают с уходом из "Ливерпуля" с момента, как "красные" потратились на Дарвина Нуньеса.



Согласно слухам, "Ливерпуль" уже получил предложение от "Ювентуса" о покупке Роберто, однако в пятницу Клопп дал ясно понять, что не отпустит 30-летнего бразильца.



"Бобби жизненно важен для нас, он является душой и сердцем этой команды".



"Все выглядит очень хорошо, и я абсолютно доволен Фирмино. Лично у меня нет сомнений насчет его мастерства, поэтому да, он имеет огромную ценность для нас", — цитирует Клоппа talkSPORT.