"Эвертон" купил Макнила у "Бернли"

"Эвертон" объявил о приобретении вингера "Бернли" Дуайта Макнила. Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

Ранее в четверг Макнил прошел медобследование на базе "Эвертона", а теперь и заключил пятилетний контракт.



22-летний англичанин стал третьим новичком "ирисок" в это трансферное окно после защитников Джеймса Тарковски и Рубена Винагре.



Макнил провел на "Терф Мур" четыре года, за это время сыграв свыше 140 матчей. С декабря 2018 Дуайт пропустил только два поединка "бордовых" в Премьер-Лиге.



"Это удивительное ощущение. Когда я услышал об интересе "Эвертона", то захотел сразу же перейти, потому что этот клуб и эта команда так хороши", — сообщил Макнил.