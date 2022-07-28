"Эвертон" купил Макнила у "Бернли"
"Эвертон" объявил о приобретении вингера "Бернли" Дуайта Макнила. Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.
Ранее в четверг Макнил прошел медобследование на базе "Эвертона", а теперь и заключил пятилетний контракт.
22-летний англичанин стал третьим новичком "ирисок" в это трансферное окно после защитников Джеймса Тарковски и Рубена Винагре.
Макнил провел на "Терф Мур" четыре года, за это время сыграв свыше 140 матчей. С декабря 2018 Дуайт пропустил только два поединка "бордовых" в Премьер-Лиге.
"Это удивительное ощущение. Когда я услышал об интересе "Эвертона", то захотел сразу же перейти, потому что этот клуб и эта команда так хороши", — сообщил Макнил.
28.07.2022 18:00
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Ну он бесспорно топарил когда-то, но прошлый сезон провел ужасно. Ему бы вернуть уверенность в себе, видно что это породистый плеймейер (вингер, но всегда обостряет), а возраст еще совсем юный.
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1 ассист за сезон
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