"Эвертон" купил Макнила у "Бернли"

Дуайт Макнил "Эвертон" объявил о приобретении вингера "Бернли" Дуайта Макнила. Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

Ранее в четверг Макнил прошел медобследование на базе "Эвертона", а теперь и заключил пятилетний контракт.

22-летний англичанин стал третьим новичком "ирисок" в это трансферное окно после защитников Джеймса Тарковски и Рубена Винагре.

Макнил провел на "Терф Мур" четыре года, за это время сыграв свыше 140 матчей. С декабря 2018 Дуайт пропустил только два поединка "бордовых" в Премьер-Лиге.

"Это удивительное ощущение. Когда я услышал об интересе "Эвертона", то захотел сразу же перейти, потому что этот клуб и эта команда так хороши", — сообщил Макнил.


Метки Бернли, Макнил, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2022 18:00

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  1. ben-arfa 28.07.2022 18:40 # ben-arfa
    Ну он бесспорно топарил когда-то, но прошлый сезон провел ужасно. Ему бы вернуть уверенность в себе, видно что это породистый плеймейер (вингер, но всегда обостряет), а возраст еще совсем юный.

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  2. englandonelove 28.07.2022 18:21 # englandonelove
    1 ассист за сезон

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