Алиссон и Жота не сыграют с "Сити"

Голкипер Алиссон и нападающий Диогу Жота не помогут "Ливерпулю" в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

В субботу на "Кинг Пауэр" "Ливерпуль" начнет новый сезон, сразившись с "Сити". Защищать ворота "красных" в этом матче будет Адриан, поскольку Кувин Келлехер, как и Алиссон, находится в лазарете.



"Нет, у Алиссона и Диогу нет шансов. Сегодня Али тренировался чуть дольше, чем вчера, поэтому он точно будет готов к "Фулхэму" (в первом туре Премьер-Лиги), но не к этому уикенду".



"То же самое с Диогу. Диогу даже нет здесь с нами, так как он может сыграть матч? К сожалению, ему нужно время", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа официальный веб-сайт клуба.



Добавим, из-за проблем с брюшной областью Алиссон сыграл только 45 минут за весь предсезонный период. А Жота вернулся с рецидивом травмы задней поверхности бедра из сборной Португалии в июне.