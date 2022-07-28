Мартинес: "Буду выкладываться на 100 процентов"

Защитник Лисандро Мартинес заверил болельщиков "Манчестер Юнайтед", что те могут рассчитывать на его полную самоотдачу в каждом матче.

Накануне "Юнайтед" завершил приобретение Мартинеса у "Аякса" стоимостью почти 57 миллионов фунтов. 24-летний аргентинец заранее знает, с чем ему придется иметь дело, и готов трудиться в поте лица, чтобы не ударить в грязь лицом.



"Думаю, Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Здесь по-настоящему высокий темп, здесь очень сложно, здесь очень много физической борьбы".



"Как вы знаете, "Манчестер Юнайтед" — это клуб, для которого важен каждый матч. Я всегда смотрел матчи "Манчестер Юнайтед".



"Теперь я чувствую этот огонь. Прямо сейчас я хочу тренироваться с командой. Мы будем упорно трудиться, чтобы клуб смог достичь высоких уровней".



"Я буду выкладываться на 100 процентов в каждом матче, на каждой тренировке. Я буду стараться ради команды".



"Мы будем играть как команда, и по видео, просмотренным матчам и некоторым мнениям я знаю, что у "Манчестер Юнайтед" безумная поддержка. Но мне нравится эта страсть, потому что важно для футбола", — сообщил Мартинес talkSPORT.