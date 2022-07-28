Клопп: "Нуньесу нужно больше поддержки"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нападающему Дарвину Нуньесу нужно больше поддержки со стороны партнеров по команде.

Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 в товарищеском матче против австрийского "Ред Булл", а замененный в перерыве Нуньес выглядел бледной тенью игрока, который сделал покер против "РБ Лейпциг" на прошлой неделе.



Однако Клопп объясняет неважную игру Дарвина тем, что дорогостоящий новичок "красных" оказался брошен другими игроками.



"В первом тайме мы совершили слишком много ошибок, которыми соперник смог воспользоваться. У нас были и хорошие моменты в игре — мы могли забить четыре, пять голов, как минимум. Но мы этого не сделали".



"Дарвин слишком часто оставался один. Каждый опускался слишком глубоко или слишком уходил на край, в результате чего Дарвин оказывался один в штрафной".



"У него были свои моменты, но ему нужно больше поддержки вокруг. Другие игроки должны быть назойливее, чтобы не зацикливаться на нем. Это не лучший результат, но мы двигаемся дальше", — цитирует Клоппа Sky Sports.