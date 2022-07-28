"Марсель" все еще надеется вернуть Салиба

"Марсель" все еще надеется вернуть защитника "Арсенала" Вильяма Салиба.

Именно в "Марселе" Салиба провел сезон 2021/22 на правах аренды. Вильям проявил себя с лучшей стороны, был признан молодым Игроком Года в Лиге 1 и дебютировал за сборную Франции.



При этом Салиба до сих пор не сыграл ни одного официального матча за "Арсенал", и пресса не устает спекулировать насчет возможного ухода 21-летнего француза.



И хотя главный тренер "канониров" Микель Артета уже говорил, что рассчитывает на Салиба в преддверии нового сезона, французское издание L'Equipe утверждает, что "Марсель" испытывает "осторожный оптимизм" касательно возвращения Вильяма.



"Марсель" внимательно следит за ситуацией вокруг Салиба, а на прошлой неделе президент французского клуба Пабло Лонгория специально летал в Лондон на переговоры с агентом молодого защитника.