"Марсель" все еще надеется вернуть Салиба
"Марсель" все еще надеется вернуть защитника "Арсенала" Вильяма Салиба.
Именно в "Марселе" Салиба провел сезон 2021/22 на правах аренды. Вильям проявил себя с лучшей стороны, был признан молодым Игроком Года в Лиге 1 и дебютировал за сборную Франции.
При этом Салиба до сих пор не сыграл ни одного официального матча за "Арсенал", и пресса не устает спекулировать насчет возможного ухода 21-летнего француза.
И хотя главный тренер "канониров" Микель Артета уже говорил, что рассчитывает на Салиба в преддверии нового сезона, французское издание L'Equipe утверждает, что "Марсель" испытывает "осторожный оптимизм" касательно возвращения Вильяма.
"Марсель" внимательно следит за ситуацией вокруг Салиба, а на прошлой неделе президент французского клуба Пабло Лонгория специально летал в Лондон на переговоры с агентом молодого защитника.
28.07.2022 14:00
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