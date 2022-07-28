"Эвертон" сделал запрос насчет Гейе

"Эвертон" обратился к ПСЖ насчет своего бывшего полузащитника Идриссы Гейе.

Ранее в своей карьере Гейе провел три сезона в "Эвертоне", а летом 2019 был продан в ПСЖ за 30 миллионов фунтов.



С тех пор Идрисса провел 111 матчей за ПСЖ, но основным игроком не стал, и сейчас чемпионы Лиги 1 хотят избавиться от 32-летнего сенегальца "как можно скорее".



Эта ситуация привлекла внимание "ирисок", которые уже сделали свой запрос насчет Гейе. В ближайшие дни два клуба продолжат переговоры, о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.