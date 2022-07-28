"Лестер" не планирует продавать Фофана в "Челси"

"Лестер" не планирует продавать защитника Весле Фофана, в приобретении которого заинтересован "Челси".

"Челси" переключил внимание на Фофана после того, как признал поражение в борьбе с "Барселоной" за защитника "Севильи" Жюля Кунде.



Однако "Лестер" только в марте заключил новый пятилетний контракт с Весле и совершенно не заинтересован в продаже 21-летнего француза.



Если Фофана и покинет "Кинг Пауэр" этим летом, то только в статусе самого дорогого защитника в мире, утверждает Daily Mail. Это означаем, что "синим" пришлось бы выложить более 80 миллионов фунтов, которые "Манчестер Юнайтед" заплатил "лисам" за Харри Магуайра.



Добавим, два года назад "Лестер" потратил 31.5 млн. фунтов на приобретение Фофана у "Сент-Этьена".