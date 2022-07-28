Роналду попросил МЮ освободить его от контракта

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану Роналду попросил "Манчестер Юнайтед" освободить его от контракта.

На текущей неделе Роналду, наконец, вернулся в Манчестер, но отнюдь не для тренировок. Начиная со вторника, Криштиану ведет переговоры с главным тренером Эриком Тен Хагом руководством "Юнайтед" о своем будущем.

По информации Daily Mail, Криштиану уведомил "красных дьяволов" о своем желании быть освобожденным от контракта, чтобы 37-летний португалец смог свободным агентом перейти в какой-нибудь клуб из Лиги Чемпионов.

Однако в ответ "Юнайтед" сообщил Роналду, что не желает того продавать, не говоря уже об уходе Криштиану из клуба свободным агентом. Кроме того, у "дьяволов" просто нет никаких запросов по ветерану.

Добавим, Роналду отработал только половину своего двухлетнего контракта, который вдобавок подразумевает опцию продления на третий год.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2022 11:00

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  1. true-manc 28.07.2022 12:10 # true-manc
    легенда деревенской секты ахахахахахаха

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  2. h22o 28.07.2022 12:04 # h22o
    продлить и заставить прессинговать все 95 минут игры!

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  3. chelseaaaa 28.07.2022 11:11 # chelseaaaa
    Если ПСЖ сможет продать Неймара вполне возможно возьмут Рона

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  4. bes-ter 28.07.2022 11:09 # bes-ter
    Что не говори, а половина игроков живут в каком то выдуманном мире... пофиг на контракты, хочу уйти...

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  5. redevil777 28.07.2022 11:08 # redevil777
    Заебался от этих днарей бедолага

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