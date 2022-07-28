Роналду попросил МЮ освободить его от контракта

Нападающий Криштиану Роналду попросил "Манчестер Юнайтед" освободить его от контракта.

На текущей неделе Роналду, наконец, вернулся в Манчестер, но отнюдь не для тренировок. Начиная со вторника, Криштиану ведет переговоры с главным тренером Эриком Тен Хагом руководством "Юнайтед" о своем будущем.



По информации Daily Mail, Криштиану уведомил "красных дьяволов" о своем желании быть освобожденным от контракта, чтобы 37-летний португалец смог свободным агентом перейти в какой-нибудь клуб из Лиги Чемпионов.



Однако в ответ "Юнайтед" сообщил Роналду, что не желает того продавать, не говоря уже об уходе Криштиану из клуба свободным агентом. Кроме того, у "дьяволов" просто нет никаких запросов по ветерану.



Добавим, Роналду отработал только половину своего двухлетнего контракта, который вдобавок подразумевает опцию продления на третий год.