"Челси" отпустит Вернера, если найдет другого нападающего

"Челси" готов отпустить Тимо Вернера этим летом, если найдет другого нападающего.

Несмотря на ряд завоеванных трофеев, два английских сезона Вернера после перехода из "РБ Лейпциг" сложились довольно мучительно. Тимо недоволен не только своей результативностью, но и количеством игровых минут.



Этим летом Вернера связывают с возвращением в "РБ Лейпциг", а также сватают в "Ювентус" и "Ньюкасл". И Daily Mail утверждает, что "Челси" открыт к расставанию с 26-летним игроком сборной Германии.



Правда, чтобы Вернер смог уйти, главному тренеру "синих" Томасу Тухеля сперва нужно обзавестись другим нападающим, а сделать это будет непросто, учитывая то, как складывается это трансферное окно для лондонского клуба.