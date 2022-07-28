"Аякс" просит от МЮ за Антони уже 84 млн. фунтов

Антони "Аякс" снова повысил цену за вингера Антони и теперь требует от "Манчестер Юнайтед" уже 84 миллиона фунтов.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг интересовался Антони и раньше, но "Аякс" просил за свою звезду 68 млн. фунтов.

Сейчас положение "красных дьяволов" становится все более отчаянным. Криштиану Роналду порывается уйти из клуба, а до старта сезона и закрытия трансферного окна остается все меньше времени.

Как сообщает Daily Mail, в сложившейся ситуации "Аякс" повысил цену за Антони на 16 млн. фунтов и теперь готов отпустить 22-летнего бразильца, забившего 12 голов и отдавшего 10 результативных передач в прошлом сезоне, только 84 млн. фунтов.

Добавим, "Аякс" едва продал защитника Лисандро Мартинеса в "Юнайтед" по сделке стоимостью около 57 млн. фунтов.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 28.07.2022 10:09 # gary47
    Аяксу нужно продать скаму 5-6 игроков, а на вырученные деньги тупо купить 51% акций МЮ

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  2. closer 28.07.2022 09:20 # closer
    Теперь только деклассировать эту команду с минимальной разницей в три мяча. Про отношение к Аяксу.

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