"Аякс" просит от МЮ за Антони уже 84 млн. фунтов

"Аякс" снова повысил цену за вингера Антони и теперь требует от "Манчестер Юнайтед" уже 84 миллиона фунтов.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг интересовался Антони и раньше, но "Аякс" просил за свою звезду 68 млн. фунтов.



Сейчас положение "красных дьяволов" становится все более отчаянным. Криштиану Роналду порывается уйти из клуба, а до старта сезона и закрытия трансферного окна остается все меньше времени.



Как сообщает Daily Mail, в сложившейся ситуации "Аякс" повысил цену за Антони на 16 млн. фунтов и теперь готов отпустить 22-летнего бразильца, забившего 12 голов и отдавшего 10 результативных передач в прошлом сезоне, только 84 млн. фунтов.



Добавим, "Аякс" едва продал защитника Лисандро Мартинеса в "Юнайтед" по сделке стоимостью около 57 млн. фунтов.