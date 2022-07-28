"Челси" проигрывает борьбу за Кунде "Барселоне"

Жюль Кунде "Барселона" все-таки опередила "Челси" в борьбе за Жюля Кунде, согласовав с "Севильей" размер компенсации за защитника.

Всего неделю назад казалось, что "Челси" выигрывает борьбу за Кунде. "Синие" практически договорились с "Севильей", однако согласия самого Жюля получить не смогли.

Теперь причина медлительности Кунде ясна. Дело в том, что Жюль ждал, пока "Барселона" найдет возможность выдвинуть устраивающее "Севилью" предложение, и сейчас это произошло.

Как сообщает The Guardian, "Севилья" согласилась отпустить 23-летнего француза на "Ноу Камп" за 50 миллионов евро (42 млн. фунтов). Ожидается, что оставшиеся формальности будут улажены в ближайшие время.

"Челси" уже признал свое поражение в борьбе за Кунде и рассматривает ряд альтернативных целей по укреплению линии обороны, включая Весле Фофана из "Лестера".


Метки Барселона, Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2022 08:00

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  1. selta 28.07.2022 08:07 # selta
    ууу ска, хорошо с этим кризисом, наверное хоть глоров и прочих каклов поубавится

    (ответить)

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