"Челси" проигрывает борьбу за Кунде "Барселоне"

"Барселона" все-таки опередила "Челси" в борьбе за Жюля Кунде, согласовав с "Севильей" размер компенсации за защитника.

Всего неделю назад казалось, что "Челси" выигрывает борьбу за Кунде. "Синие" практически договорились с "Севильей", однако согласия самого Жюля получить не смогли.



Теперь причина медлительности Кунде ясна. Дело в том, что Жюль ждал, пока "Барселона" найдет возможность выдвинуть устраивающее "Севилью" предложение, и сейчас это произошло.



Как сообщает The Guardian, "Севилья" согласилась отпустить 23-летнего француза на "Ноу Камп" за 50 миллионов евро (42 млн. фунтов). Ожидается, что оставшиеся формальности будут улажены в ближайшие время.



"Челси" уже признал свое поражение в борьбе за Кунде и рассматривает ряд альтернативных целей по укреплению линии обороны, включая Весле Фофана из "Лестера".