"Эвертон" близок к покупке Макнила за 20 млн. фунтов
"Эвертон" находится на пороге приобретения вингера "Бернли" Дуайта Макнила за 20 миллионов фунтов, включая бонусы.
Сам Макнил уже прошел медобследование и согласовал с "Эвертоном" условия контракта до 2027 года, что дает надежду на официальное подтверждение трансфера в ближайшие 24 часа.
22-летнему англичанину предстоит стать третьим новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно после защитников Джеймса Тарковски и Рубена Винагре.
Как отмечает The Guardian, "ириски" сосредоточили свое внимание на Макниле после того, как не смогли договориться с его партнером по "Бернли" Максвелом Корне.
Несмотря на довольно небольшой возраст, Макнил сыграл уже 134 матча в Премьер-Лиге. Помимо "Эвертона", интерес к Дуайту проявляли "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".
28.07.2022 07:00
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