"Эвертон" близок к покупке Макнила за 20 млн. фунтов

"Эвертон" находится на пороге приобретения вингера "Бернли" Дуайта Макнила за 20 миллионов фунтов, включая бонусы.

Сам Макнил уже прошел медобследование и согласовал с "Эвертоном" условия контракта до 2027 года, что дает надежду на официальное подтверждение трансфера в ближайшие 24 часа.



22-летнему англичанину предстоит стать третьим новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно после защитников Джеймса Тарковски и Рубена Винагре.



Как отмечает The Guardian, "ириски" сосредоточили свое внимание на Макниле после того, как не смогли договориться с его партнером по "Бернли" Максвелом Корне.



Несмотря на довольно небольшой возраст, Макнил сыграл уже 134 матча в Премьер-Лиге. Помимо "Эвертона", интерес к Дуайту проявляли "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".