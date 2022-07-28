Джеррард назначил Макгинна капитаном "Виллы" вместо Мингса

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард забрал капитанскую повязку у защитника Тайрона Мингса и передал ее полузащитнику Джону Макгинну.

Вскоре после своего прихода на тренерский мостик "Виллы" в прошлом сезоне Джеррард намекнул на смену капитана, назвав повязку на рукаве Мингса "краткосрочным" решением.



Тайрон исполнял роль капитана бирмингемской команды с августа 2021, когда плеймейкер Джек Грилиш был продан в "Манчестер Сити".



В преддверии новой кампании Джеррард осуществил задуманное, назначив капитаном Макгинна. Заместителем 27-летнего шотландца стал голкипер Эмилиано Мартинес.



"Естественно, я поговорил с Тайроном Мингсом и объяснил ему причины, почему я принимаю это решение. Убежден, избавление от этой ответственности позволит Тайрону больше сосредоточиться на своей игре, что пойдет только на пользу ему и команде".



"Своей игрой на поле, настроем и прилежностью на тренировках Джон продемонстрировал, что он готов стать капитаном. Он популярный в раздевалке член, который задает высокие стандарты и ожидания в отношении себя", — цитирует Джеррарда BBC.