Джеррард назначил Макгинна капитаном "Виллы" вместо Мингса
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард забрал капитанскую повязку у защитника Тайрона Мингса и передал ее полузащитнику Джону Макгинну.
Вскоре после своего прихода на тренерский мостик "Виллы" в прошлом сезоне Джеррард намекнул на смену капитана, назвав повязку на рукаве Мингса "краткосрочным" решением.
Тайрон исполнял роль капитана бирмингемской команды с августа 2021, когда плеймейкер Джек Грилиш был продан в "Манчестер Сити".
В преддверии новой кампании Джеррард осуществил задуманное, назначив капитаном Макгинна. Заместителем 27-летнего шотландца стал голкипер Эмилиано Мартинес.
"Естественно, я поговорил с Тайроном Мингсом и объяснил ему причины, почему я принимаю это решение. Убежден, избавление от этой ответственности позволит Тайрону больше сосредоточиться на своей игре, что пойдет только на пользу ему и команде".
"Своей игрой на поле, настроем и прилежностью на тренировках Джон продемонстрировал, что он готов стать капитаном. Он популярный в раздевалке член, который задает высокие стандарты и ожидания в отношении себя", — цитирует Джеррарда BBC.
28.07.2022 00:05
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> Джон продемонстрировал, что он готов стать капитаном. Он популярный в раздевалке член
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