"Кристал Пэлас" купил Ричардса у "Баварии"

"Кристал Пэлас" приобрел центрального защитника "Баварии" и сборной США Криса Ричардса. Трансфер оценивается в 11 миллионов фунтов, включая 2.5 млн. фунтов в виде бонусов.

Ричардс заключил с "Пэлас" пятилетний контракт и стал уже четвертым новичком "орлов" в это трансферное окно после Сэма Джонстона, Малколма Эбиовея и Шейка Дукуре.



Крис числился игроком "Баварии" с 2018 года, но за все это время сыграл только пять официальных матчей за мюнхенцев.



Также 22-летний американец дважды уходил в аренду в "Хоффенхайм", в том числе в прошлом сезоне, за два этих периода сыграв там 30 матчей.



"Я рос, следя за Премьер-Лигой, и, конечно, я следил за Захой, поэтому будет круто проводить вместе время на поле", — сообщил Ричардс.