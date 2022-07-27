Тен Хаг отметил бойцовский дух Мартинеса
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил бойцовский дух как одно из главных качеств защитника Лисандро Мартинеса.
Ранее в среду "Юнайтед" завершил приобретение Мартинеса из "Аякса" за 56.7 млн. фунтов. Таким образом, Тен Хаг воссоединился с игроком, который помог ему завоевать титул Эредивизии в прошлом сезоне.
Мартинес обладает весьма скромным ростом для защитника, особенно по меркам Премьер-Лиги, однако Тен Хаг убежден, что 24-летнему аргентинцу есть, чем это компенсировать.
"Он боец, и я думаю, фанаты полюбят его. Он обладает настроем, бойцовским духом. Он агрессивен на поле, но по-хорошему. Думаю, нам это нужно. Но в то же время он техничен, умело управляется с мячом и является левоногим игроком".
"Да, я правда думаю, что его характер — это важно. Думаю, в Премьер-Лиге ты под большим напряжением, здесь много борьбы. Нам нужны такого рода игроки".
"Он знаком с кое-какими нашими идеями. Конечно, это преимущество. Но ему все еще нужно адаптироваться к новой стране, новому клубу, новым партнерам по команде. Многие вещи здесь будут другими", — сообщил Тен Хаг официальному веб-сайту "Юнайтед".
27.07.2022 21:00
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хорошее приобретение, нужно теперь несколько защитников продать.
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