"Вулверхэмптон" начнет сезон без Хименеса
Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес пропустит несколько первых недель нового сезона из-за травм колена и паха.
Обе травмы Хименес получил в победном для "волков" товарищеском матче против "Бешикташа" (3:0) в Аликанте в минувшую субботу.
Последние дни Рауль обследовался у докторов, и сейчас 31-летнему мексиканцу был поставлен окончательный диагноз, который подразумевает отлучение от футбола на несколько недель.
Как сообщает The Telegraph, Хименес пропустит минимум месяц нового сезона, и это может стать проблемой для "Вулверхэмптона", который едва отправил в аренду в "Андерлехт" другого нападающего Фабиу Силву.
Добавим, что этим летом "волки" пока совершили лишь одно приобретение, заполучив защитника Натана Коллинса из "Бернли".
27.07.2022 20:00
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