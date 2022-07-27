"Вулверхэмптон" начнет сезон без Хименеса

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес пропустит несколько первых недель нового сезона из-за травм колена и паха.

Обе травмы Хименес получил в победном для "волков" товарищеском матче против "Бешикташа" (3:0) в Аликанте в минувшую субботу.



Последние дни Рауль обследовался у докторов, и сейчас 31-летнему мексиканцу был поставлен окончательный диагноз, который подразумевает отлучение от футбола на несколько недель.



Как сообщает The Telegraph, Хименес пропустит минимум месяц нового сезона, и это может стать проблемой для "Вулверхэмптона", который едва отправил в аренду в "Андерлехт" другого нападающего Фабиу Силву.



Добавим, что этим летом "волки" пока совершили лишь одно приобретение, заполучив защитника Натана Коллинса из "Бернли".