"Эвертон" арендовал Рубена Винагре

"Эвертон" взял левого защитника "Спортинга" Рубена Винагре в аренду на сезон 2022/23.

Винагре, который также способен сыграть вингбека, становится уже вторым новичком команды Фрэнка Лэмпарда этим летом после защитника Джеймса Тарковски, подписанного свободным агентом.



23-летний португалец, продукт академии "Спортинга", хорошо известен в Англии благодаря своим выступлениям за "Вулверхэмптон".



Дебютировать за "Эвертон" Винагре может в товарищеском матче против киевского "Динамо" на "Гудисон Парк" в пятницу. А вообще, Рубену придется конкурировать за игровые минуты с Виталием Миколенко.



Если верить The Telegraph, "ириски" также находятся на пороге приобретения вингера "Бернли" Дуайта Макнила за 15 миллионов фунтов.