"Эвертон" арендовал Рубена Винагре

Рубен Винагре "Эвертон" взял левого защитника "Спортинга" Рубена Винагре в аренду на сезон 2022/23.

Винагре, который также способен сыграть вингбека, становится уже вторым новичком команды Фрэнка Лэмпарда этим летом после защитника Джеймса Тарковски, подписанного свободным агентом.

23-летний португалец, продукт академии "Спортинга", хорошо известен в Англии благодаря своим выступлениям за "Вулверхэмптон".

Дебютировать за "Эвертон" Винагре может в товарищеском матче против киевского "Динамо" на "Гудисон Парк" в пятницу. А вообще, Рубену придется конкурировать за игровые минуты с Виталием Миколенко.

Если верить The Telegraph, "ириски" также находятся на пороге приобретения вингера "Бернли" Дуайта Макнила за 15 миллионов фунтов.


Метки аренда, Винагре, Спортинг, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2022 19:00

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