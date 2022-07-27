"Фулхэм" купил Мбабу

"Фулхэм" объявил о приобретении правого защитника "Вольфсбурга" Кевина Мбабу. Этот трансфер оценивается в 6.4 млн. фунтов.

Пройдя медобследование, Мбабу заключил с "Фулхэмом" контракт до июня 2025 с опцией продления на один год.



Стоит отметить, что это уже второй заход Мбабу в английский футбол. Начав свою карьеру на родине в "Серветте", 17-летним юношей Кевин оказался в "Ньюкасле", где даже успел сыграть в Премьер-Лиге.



Правда, после всего пяти матчей за "сорок" Мбабу отправился в "Янг Бойз", а в 2019 году оказался в "Вольфсбурге", где проявил себя как заточенный на атаку крайний защитник, забив восемь голов в 82 матчах.



Добавим, за сборную Швейцарии 27-летний Мбабу провел 22 матча.