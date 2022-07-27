"Юнайтед" завершил приобретение Лисандро Мартинеса

Лисандро Мартинес "Манчестер Юнайтед" завершил приобретение защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Мартинес заключил с "Юнайтед" пятилетний контракт, подразумевающий опцию продления на 12 месяцев.

По информации Sky Sports, "Аякс" гарантированно получит за Лисандро 57.37 млн. евро (48.3 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.4 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов. Таким образом, общая стоимость сделки составила 56.7 млн. фунтов.

24-летний аргентинец становится уже третьим новичком "красных дьяволов" этим летом после Тирелла Маласия и Кристиана Эриксена.

Мартинес провел 120 матчей за "Аякс" после своего перехода из "Дефенса и Хустисия" за 6.3 млн. фунтов в 2019 году, ранее также поиграв за "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную своей страны Лисандро сыграл семь поединков.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Мартинес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2022 16:00

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  1. narcot 27.07.2022 16:04 # narcot
    Стали известны имена 17 российских отказников

    Детали: отказавшихся воевать против Украины, насильно удерживают в колонии ИК-19, которая расположена в поселке Красный Луч, Луганской области. Имена российских отказников опубликовало (https://theins.ru/news/253550)издание The Insider.

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  2. thegodfather 27.07.2022 16:03 # thegodfather
    Чедка

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  3. slavaukraine 27.07.2022 16:02 # slavaukraine
    27.02.2022 16:53 #
    grom-hay988

    Болею за клуб много лет. Но не знал, что они пидоры как и правительство России
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    Источник: http://fapl.ru/posts/91659/?c=1#c7514408

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