"Юнайтед" завершил приобретение Лисандро Мартинеса
"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.
Мартинес заключил с "Юнайтед" пятилетний контракт, подразумевающий опцию продления на 12 месяцев.
По информации Sky Sports, "Аякс" гарантированно получит за Лисандро 57.37 млн. евро (48.3 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.4 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов. Таким образом, общая стоимость сделки составила 56.7 млн. фунтов.
24-летний аргентинец становится уже третьим новичком "красных дьяволов" этим летом после Тирелла Маласия и Кристиана Эриксена.
Мартинес провел 120 матчей за "Аякс" после своего перехода из "Дефенса и Хустисия" за 6.3 млн. фунтов в 2019 году, ранее также поиграв за "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную своей страны Лисандро сыграл семь поединков.
27.07.2022 16:00
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Чедка
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27.02.2022 16:53 #
grom-hay988
Болею за клуб много лет. Но не знал, что они пидоры как и правительство России
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Источник: http://fapl.ru/posts/91659/?c=1#c7514408
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