"Юнайтед" завершил приобретение Лисандро Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Мартинес заключил с "Юнайтед" пятилетний контракт, подразумевающий опцию продления на 12 месяцев.



По информации Sky Sports, "Аякс" гарантированно получит за Лисандро 57.37 млн. евро (48.3 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.4 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов. Таким образом, общая стоимость сделки составила 56.7 млн. фунтов.



24-летний аргентинец становится уже третьим новичком "красных дьяволов" этим летом после Тирелла Маласия и Кристиана Эриксена.



Мартинес провел 120 матчей за "Аякс" после своего перехода из "Дефенса и Хустисия" за 6.3 млн. фунтов в 2019 году, ранее также поиграв за "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную своей страны Лисандро сыграл семь поединков.