"Эвертон" готов продать Гомеша

"Эвертон" готов выслушать предложения насчет полузащитника Андре Гомеша.

Гомеш отметился только семью появлениями в стартовом составе "Эвертона" в прошлой кампании Премьер-Лиги, а во время предсезонного турне по США не сыграл ни минуты за "ирисок".



При этом 28-летний португалец остается одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Гудисон Парк", получая около 100,000 фунтов в неделю.



Как сообщает Daily Mail, главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард готов отпустить Гомеша, если насчет того поступит подходящее предложение.



Вообще, после своего перехода из "Барселоны" за 22 миллиона фунтов три года назад Гомеш сыграл 100 матчей за "Эвертон", против "Тоттенхэма" в ноябре 2019 получив страшную травму лодыжки.