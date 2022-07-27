"Челси" готов отпустить Зийеша в "Милан" за 8.4 млн. фунтов

Хаким Зийеш "Челси" готов отпустить своего вингера Хакима Зийеша в "Милан" всего за 8.4 млн. фунтов.

Как сообщает Daily Mail, Зийеш чувствует себя несчастным в "Челси" и надеется покинуть "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.

Хаким не входит в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля на новый сезон, и лондонский клуб просит за 29-летнего марокканца относительно скромные 8.4 млн. фунтов.

Правда, для перехода в "Милан" Зийешу придется согласиться на понижение зарплаты. Сейчас Хаким получает 5 млн. фунтов в год, и это чересчур для чемпионов Серии А.

Издание отмечает, что на ближайшие дни у "Челси" и "Милана" запланирована очередная встреча, в ходе которой они постараются договориться о трансфере Зийеша.

Добавим, два года назад "синие" заплатили "Аяксу" 33 млн. фунтов за Зийеша, который с тех пор забил 14 голов в 83 матчах.


Метки Зийеш, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 656

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 27.07.2022 14:16 # closer
    Выглядит будто с дагестанского кирпичного завода сбежал

    (ответить)

  2. slavik92 27.07.2022 14:09 # slavik92
    Пздц идиоты за такие копейки игроков раздавать. За него можно 20 просить. В милане на первых ролях будет в донном сериале.

    (ответить)

  3. blueswin 27.07.2022 14:07 # blueswin
    очередной гениальный трансфер Марины

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: