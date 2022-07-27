"Челси" готов отпустить Зийеша в "Милан" за 8.4 млн. фунтов
"Челси" готов отпустить своего вингера Хакима Зийеша в "Милан" всего за 8.4 млн. фунтов.
Как сообщает Daily Mail, Зийеш чувствует себя несчастным в "Челси" и надеется покинуть "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.
Хаким не входит в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля на новый сезон, и лондонский клуб просит за 29-летнего марокканца относительно скромные 8.4 млн. фунтов.
Правда, для перехода в "Милан" Зийешу придется согласиться на понижение зарплаты. Сейчас Хаким получает 5 млн. фунтов в год, и это чересчур для чемпионов Серии А.
Издание отмечает, что на ближайшие дни у "Челси" и "Милана" запланирована очередная встреча, в ходе которой они постараются договориться о трансфере Зийеша.
Добавим, два года назад "синие" заплатили "Аяксу" 33 млн. фунтов за Зийеша, который с тех пор забил 14 голов в 83 матчах.
27.07.2022 14:00
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Последние комментарии:
Выглядит будто с дагестанского кирпичного завода сбежал
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Пздц идиоты за такие копейки игроков раздавать. За него можно 20 просить. В милане на первых ролях будет в донном сериале.
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очередной гениальный трансфер Марины
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