Тренер "Аякса" намекнул, что Антони может уйти

Главный тренер "Аякса" Альфред Шредер обнадежил "Манчестер Юнайтед" своим свежим заявлением насчет вингера Антони.

"Юнайтед" интересовался Антони и раньше, однако теперь 22-летний бразилец еще нужнее "красным дьяволам" из-за неопределенной ситуации с будущим Криштиану Роналду.



И хотя "Аякс" не нуждается в деньгах, ранее этим летом продав Лисандро Мартинеса, Себастьяна Алле, Райана Гравенберха и Николаса Тальяфико, Шредер не может обещать, что Антони останется в Амстердаме.



"Может ли Антони уйти? Я не боюсь ничего. Мы знаем, что обладаем очень хорошими игроками, и мы ожидаем, что сохраним свой состав. Но в футболе никогда нельзя знать что-либо наверняка", — сообщил Шредер Voetbal International.