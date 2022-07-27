Тренер "Аякса" намекнул, что Антони может уйти
Главный тренер "Аякса" Альфред Шредер обнадежил "Манчестер Юнайтед" своим свежим заявлением насчет вингера Антони.
"Юнайтед" интересовался Антони и раньше, однако теперь 22-летний бразилец еще нужнее "красным дьяволам" из-за неопределенной ситуации с будущим Криштиану Роналду.
И хотя "Аякс" не нуждается в деньгах, ранее этим летом продав Лисандро Мартинеса, Себастьяна Алле, Райана Гравенберха и Николаса Тальяфико, Шредер не может обещать, что Антони останется в Амстердаме.
"Может ли Антони уйти? Я не боюсь ничего. Мы знаем, что обладаем очень хорошими игроками, и мы ожидаем, что сохраним свой состав. Но в футболе никогда нельзя знать что-либо наверняка", — сообщил Шредер Voetbal International.
27.07.2022 13:00
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Заворачивайте этого топаря!
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