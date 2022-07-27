Кан: "Бавария" обсуждала приглашение Роналду"

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан подтвердил, что его клуб рассматривал возможность приглашения нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Бавария" видится одним из немногих клубов, которые могут и удовлетворить спортивные амбиции Роналду, и позволить себе огромную зарплату Криштиану.



Однако в конце концов Кан и его коллеги по руководству "Баварии" решили, что приглашение 37-летнего португальца не соответствует долгосрочным интересам клубам.



"Внутри клуба мы обсуждали Криштиану Роналду. Лично я считаю его одним из величайших футболистов всех времен".



"Затем мы пришли к выводу, что Криштиану, несмотря на наше почтение к нему, не впишется в нашу философию в текущей ситуации", — цитирует Кана talkSPORT.