"Ювентус" обратился насчет аренды Вернера

"Ювентус" обратился к "Челси" насчет аренды нападающего Тимо Вернера.

После своего дорогостоящего перехода из "РБ Лейпциг" два года назад Вернер забил только 23 гола в 89 матчах за "Челси".



На прошлой неделе Тимо публично выразил свое недовольство количеством игровых минут, которые ему будет еще сложнее получать с появлением в команде Рахима Стерлинга.



Продажа Вернера этим летом выглядит затруднительной, поскольку Тимо получает 275,000 фунтов в неделю. Куда вероятнее уход 26-летнего игрока сборной Германии в аренду.



Как утверждает The Guardian, "Ювентус" уже прорабатывает вариант с Вернером на случай, если не сможет вернуть из "Атлетико" Альваро Морату.