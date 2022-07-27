"Ювентус" обратился насчет аренды Вернера

Тимо Вернер "Ювентус" обратился к "Челси" насчет аренды нападающего Тимо Вернера.

После своего дорогостоящего перехода из "РБ Лейпциг" два года назад Вернер забил только 23 гола в 89 матчах за "Челси".

На прошлой неделе Тимо публично выразил свое недовольство количеством игровых минут, которые ему будет еще сложнее получать с появлением в команде Рахима Стерлинга.

Продажа Вернера этим летом выглядит затруднительной, поскольку Тимо получает 275,000 фунтов в неделю. Куда вероятнее уход 26-летнего игрока сборной Германии в аренду.

Как утверждает The Guardian, "Ювентус" уже прорабатывает вариант с Вернером на случай, если не сможет вернуть из "Атлетико" Альваро Морату.


Метки Вернер, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2022 11:00

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  1. blueswin 27.07.2022 11:14 # blueswin
    Только Марина сажала на такие контракты игроков которое даже половину этой суммы не стоили, гениальный "топ" менеджер. Есть еще сторонники ее, защищают. Вот это всё ее наследство, неликвид за очень большие деньги. Не продать, ни оставить. Мусор. Таких весь состав набрали за период Марины. Даже Эменало такой мусор в таком количестве за такие деньги не покупал. Один Лукаку Марины чего стоит.

    Новое руководство еще не один год будет избавляться от этого мусора.

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