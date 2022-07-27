Эриксен объяснил свой переход в "Юнайтед"

Полузащитник Кристиан Эриксен объяснил, почему он захотел перейти в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в июле Эриксен заключил трехлетний контракт с "Юнайтед", перебравшись на "Олд Траффорд" в качестве свободного агента.



По словам 30-летнего датчанина, его впечатлили идеи главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, и экс-полузащитник "Тоттенхэма" убежден, что не будет сидеть здесь в запасе.



"Это странно, я бы никогда не подумал, что это случится на самом деле, и быть здесь, быть игроком "Манчестер Юнайтед" — это нечто очень особенное".



"Я захотел перейти сюда, чтобы играть в футбол. Я перешел не только ради этого логотипа — я хочу быть здесь и играть".



"Конечно поговорить с тренером, услышать его идеи и обсудить футбольные вещи было замечательно и идеально, чтобы принять это решение перейти в "Манчестер Юнайтед".



"Я тот парень, который хочет играть в футбол, и после разговоров с тренером я смог представить себя играющим в Манчестере".



"В то же время это очень, очень большой клуб — если не крупнейший. Его имя известно во всем мире. У него большая история, и быть частью чего-то такого большого — это приятное ощущение", — сообщил Эриксен официальному веб-сайту "Юнайтед".